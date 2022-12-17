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Тарханов: «Возможно, Франция отдала мяч Марокко для подготовки к финалу с Аргентиной» эксклюзив

17 Декабря 2022 • 13:00 Комментировать
Хорватия
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Марокко
1 2.45 X 3.45 2 3.05
Через 3 ч. 36 мин.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу сборной Франции над сборной Марокко.

«В начале была осторожная игра  с большим контролем. Футболисты из Марокко тоже умеют играть в футбол. В предыдущих стадиях они мне не очень понравились по игре, но результат был хороший. Они сидели в обороне. А тут они стали играть. Во втором тайме они даже были предпочтительнее французов. Но ошибки сделали свое дело. Стоит отметить, что в первом тайме у Франции могло бы быть уже гола 4. Там Жиру не забил в пустые, Мбаппе выбегал.

Во втором тайме Франция начала отбиваться и отдала мяч Марокко. И у Марокко были моменты. Мне очень понравилось, как за счёт обыгрышей марокканцы врывались в штрафную. Моменты они создавали хорошие. Много прорывов по флангам было. Возможно, Франция отдала мяч, чтобы поиграть вторым номером для подготовки к финалу с Аргентиной. Все может быть. Но всё-таки у Марокко был сильный прессинг, который не позволял французам выйти в атаку. В конце всё-таки вскрыли оборону Марокко ещё раз. Мбаппе сильно сыграл индивидуально. Несмотря на рикошеты, в голах он поучаствовал. В финале шансы будут 50 на 50, на мой взгляд», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Александр Тарханов Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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