У Хорватии – всего два поражения в 14 матчах двух последних чемпионатов мира

Сборная Хорватии потерпела всего два поражения в 14 матчах, которые «шашечные» провели на последних двух мировых первенствах – в России в 2018 году и в Катаре.

Напомним, что четыре года назад в России хорваты тоже сыграли семь матчей и взяли серебро турнира, уступив в финале французам – 2:4. Это стало первым поражением сборной Хорватии за указанный период.

А на катарском мундиале подопечные Златко Далича остановились на одном шаге от попадания в финал в полуфинальном поединке сборной Аргентины в полуфинале (0:3).

Сегодня вечером балканцы завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Катаре, обыграв сборную Марокко – 2:1. Решающий гол оформил Мислав Оршич.