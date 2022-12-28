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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Власти Марокко создали виртуальный музей, посвящённый успеху сборной на мундиале

28 Декабря 2022 • 01:04 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Марокканские власти создали виртуальный музей, посвящённый выступлению сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре. Напомним, на катарском мундиале марокканцы стали первой в истории африканской сборной, которая прошла в полуфинал. В итоге на турнире «атласские львы» заняли четвёртое место.

Как пишет ТАСС, виртуальный музей расположился по электронному адресу niyamaghribia.ma. На сайте можно познакомиться с фото и видео, посвящёнными команде Валида Реграги.

Отдельное место в виртуальной экспозиции занимают болельщики, которые поддерживали марокканскую команду как на стадионах в Катаре, так и во многих других уголках планеты.

Напомним, на катарском мундиале сборная Марокко заняла первое место в квартете F, обыграв команды Бельгии и Канады. А в плей-офф выбила сначала сборную Испании, а после – Португалии.

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