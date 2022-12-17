Тренер Марокко Реграги назвал лучший матч своей команды на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги выбрал свой любимый матч на пути к четвёртому месту.

Марокканцы превзошли все ожидания, одолев сборные Бельгии, Испании и Португалии перед проигранной встречей с Францией в полуфинале. В итоге представители Африки заняли четвёртое место, уступив в «бронзовом» поединке Хорватии (1:2).

«Думаю, моё самое приятное воспоминание о чемпионате мира – матч против Испании в 1/8 финала [0:0 и победа 3:0 в серии послематчевых пенальти]. Испанцы считались одной из лучших команд турнира, и мы показали свои сильные стороны, сражаясь с ними. Запомнятся и другие матчи, даже сегодняшний. Нужно извлекать уроки из поражений и становиться сильнее», – заявил в интервью BeIN Sports Реграги.