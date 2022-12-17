Елагин рассказал, чего ждёт от матча Хорватия - Марокко

Комментатор Александр Елагин рассказал, что думает о матче за третье место между Хорватией и Марокко на чемпионате мира в Катаре.

«У обеих команд сохраняется мотивация. Тренеры могут дать шанс проявить себя игрокам ротации. Ожидаю яркий и результативный футбол с обязательным наличием забитых голов», - передает слова Елагина «Ставка ТВ».

Встреча национальных команд Хорватии и Марокко пройдет сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В полуфинале мундиаля марокканцы проиграли Франции (0:2), а хорваты уступили Аргентине (0:3).