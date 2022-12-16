Чалоба: «Надеюсь, по возвращению в «Челси» Зиеш продолжит показывать ту же форму, что и на мундиале»

Защитник «Челси» Трево Чалоба выразил надежду, что полузащитник Хаким Зиеш по возвращению в клуб не потеряет ту форму, которую демонстрировал на чемпионате мира в составе сборной Марокко, с которой добрался до полуфинала турнира.

«Хаким выступал на чемпионате мира очень стабильно. Это то, чего мы хотим видеть в команде. Надеюсь, по возвращению в «Челси» Зиеш продолжит показывать ту же форму, что и на мундиале», – цитирует защитника Sky Sports.

Напомним, Зиеш на чемпионате мира отметился одним голом и результативной передачей. Завтра Хаким сыграет за свою команду в матче за третье место на мундиале против сборной Хорватии.