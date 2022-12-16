Крамарич: «Игроки Марокко отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль ЧМ»

Хорватский форвард Андрей Крамарич высказался о предстоящем поединке против национальной команды Марокко за бронзовые медали ЧМ-2022.

«Это будет исторический матч. У Хорватии есть шанс сделать то, о чем мы потом можем разговаривать со своими детьми и внуками. Что касается наших соперников, то они отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль. В этой встрече будет много борьбы. Здесь не будет права на ошибку, она может очень дорого обойтись», - передает слова Крамарича Lequipe.

Поединок состоится в субботу, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.