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Крамарич: «Игроки Марокко отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль ЧМ»

16 Декабря 2022 • 10:02 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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17.12 18:00

Хорватский форвард Андрей Крамарич высказался о предстоящем поединке против национальной команды Марокко за бронзовые медали ЧМ-2022.

«Это будет исторический матч. У Хорватии есть шанс сделать то, о чем мы потом можем разговаривать со своими детьми и внуками. Что касается наших соперников, то они отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль. В этой встрече будет много борьбы. Здесь не будет права на ошибку, она может очень дорого обойтись», - передает слова Крамарича Lequipe.

Поединок состоится в субботу, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Марокко Андрей Крамарич
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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