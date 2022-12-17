Тарханов считает Марокко фаворитом в матче с Хорватией

Российский тренер Александр Тарханов высказался в преддверии матча за третье место на чемпионате мира – 2022 между сборными Хорватии и Марокко.

«Мне кажется, что фаворит этой встречи – Марокко. Они никогда еще не занимали призовые места на чемпионате мира, у них шансы выше. Хорваты все-таки психологически будут не готовы», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Эксперт считает, что хорватам нет разницы, какое место они займут, ведь они были серебряными призерами прошлого мундиаля.

Хорватия разыграет бронзовые медали с Марокко сегодня, 17 декабря, начало — в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.