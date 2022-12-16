Шишкин: «Для марокканцев это будет более особенная игра»

Бывший футболист российской национальной команды Роман Шишкин высказался о предстоящем матче за третье место на катарском чемпионате мира.

«Для марокканцев это, конечно, будет более особенная игра. Хорваты всё же более опытные, играли в финале, а вот африканская команда впервые дошла до такой стадии. И они отдадут всё, чтобы занять третье место. Они и так уже вошли в историю, а если ещё и завоюют бронзовые медали, для них это будет величайшее событие», — приводит слова экс-игрока «Спартака» и «Локомотива» издание «РБ Спорт».

По мнению Шишкина, результаты полуфиналов были закономерны, поскольку оба коллектива достигли своего потолка и не могли играть наравне из-за серьёзной усталости.

Напомним, что Марокко и Хорватия оспорят бронзу катарского мундиаля в Дохе в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток назначен на 18:00 по московскому времени.