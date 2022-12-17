Быстров назвал фаворита матча Хорватия – Марокко

Обладатель кубка России в составе «Тосно» Владимир Быстров высказал своё мнение касательно «бронзового» поединка чемпионата мира – 2022.

«Кто фаворит, Марокко или Хорватия? По игре, которую показывают команды, конечно же, Марокко», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Специалист считает, что марокканские болельщики полностью выложатся на трибунах стадиона «Халифа Интернейшнл», что придаст сил игрокам африканской команды.

Поединок за третье место ЧМ-2022 между хорватским и марокканским коллективами состоится уже сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.