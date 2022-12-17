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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Быстров назвал фаворита матча Хорватия – Марокко

17 Декабря 2022 • 09:37 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 6 ч. 43 мин.

Обладатель кубка России в составе «Тосно» Владимир Быстров высказал своё мнение касательно «бронзового» поединка чемпионата мира – 2022.

«Кто фаворит, Марокко или Хорватия? По игре, которую показывают команды, конечно же, Марокко», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Специалист считает, что марокканские болельщики полностью выложатся на трибунах стадиона «Халифа Интернейшнл», что придаст сил игрокам африканской команды.

Поединок за третье место ЧМ-2022 между хорватским и марокканским коллективами состоится уже сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Сборная Хорватии Чм-2022 Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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