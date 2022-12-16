Игрок сборной Марокко заинтересовал три клуба АПЛ

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи, выступающий на клубном уровне за «Анже», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации Sky Sports, интерес к нему проявляют несколько клубов. Речь идет о лондонском «Вест Хэме», «Лестере» и «Вулверхэмптоне».

Унаи в составе сборной Марокко дошел до полуфинала чемпионата мира – 2022, где его команда проиграла Франции со счетом 0:2. В субботу, 16 декабря, африканцы сыграют против Хорватии в матче за третье место.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Аззедин принял участие в 14 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.