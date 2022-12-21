Брозович: «Могли добиться большего»

Сборная Хорватии почти повторила свой подвиг четырехлетней давности - она остановилась в полуфинале катарского чемпиона мира, проиграв сборной Аргентины со счетом 0:3. Марсело Брозович считает, что его команда могла добиться чуть большего, но теперь он надеется на то, что удастся взять свое в Лиге Наций.

- Надеюсь, что нам будет что отпраздновать в июне, если мы сможем выиграть Лигу Наций. Что касается Катара, то у меня нет сожалений, но я считаю, что мы могли сделать чуть больше, - цитирует слова Брозовича sport.hrt.hr.

Сборная Хорватии взяла бронзовые медали в Катаре, обыграв в матче за третье место марокканскую сборную.