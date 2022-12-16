Хакими: «Мечте сборной Марокко пришёл конец»

Один из лидеров сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о поражении от команды Франции в полуфинале чемпионата мира – 2022. Африканцы уступили со счетом 0:2 и не смогли выйти в финал.

«Команда оставила все силы на поле. Нашей мечте пришел конец. Но мы должны гордиться тем, чего смогли достичь. Команда боролась с первой и до последней минуты, мы принимаем поражение с высоко поднятой головой. Будем продолжать биться за нашу страну. Благодарю фанатов за поддержку», - оставил сообщение защитник в социальных сетях.

Марокко сыграет в матче за третье место против Хорватии. Встреча состоится в субботу, 17 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.