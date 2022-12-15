Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич не собирается завершать карьеру - хочет помочь Хорватии выиграть чемпионат Европы

15 Декабря 2022 • 18:32 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
1 2.45 X 3.45 2 3.05
17.12 18:00

Сборная Хорватии немалого добилась за свое относительное короткое время существования, но в итоге пока что так ничего и не выиграла, в отличие от португальцев, греков, датчан или даже итальянцев, которые пропускают уже второй чемпионат мира кряду.

Поэтому Лука Модрич не хочет уходить из команды - он хочет поиграть еще и на Евро-2024, который, как он надеется, принесет триумф сборной, трижды выходившей в полуфинал чемпионата мира, но ни разу не блиставшей на чемпионате Европы. Поэтому, как сообщает ESPN, Луку Модриа мы еще увидим на одном большом турнире, тем более, что до чемпионата Европы уже не два, а полтора года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Португалии осталась без главного тренера - Сантуш ушёл официально
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе лидирует по обводкам на ЧМ-2022, Месси – в тройке
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сантуш покинет должность главного тренера сборной Португалии в ближайшие часы 1
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар всё не может отойти от шока вылета с ЧМ - может взять паузу
19:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Марокко подала протест из-за судейства в матче с Францией
19:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов: «Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет»
19:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​На финале чемпионата мира будет работать судья из Польши
18:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе на чемпионате мира сделал одно оборонительное действие – у француза худший показатель среди полевых игроков
18:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Журналист Морган: «Роналду лучший в истории, Марадона – второй, Месси – третий или четвёртый» 1
18:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич не собирается завершать карьеру - хочет помочь Хорватии выиграть чемпионат Европы
18:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «По величию Мбаппе может обойти Месси и Роналду в ближайшем будущем»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес: «Думаю, Месси может играть до 50 лет»
17:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: Если Зуев хочет, то пусть играет за Казахстан, мы ничего не потеряем
17:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти до лета
17:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Статистика подчёркивает важность Альвареса для Аргентины
Все новости
Рекомендуем