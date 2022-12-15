Модрич не собирается завершать карьеру - хочет помочь Хорватии выиграть чемпионат Европы

Сборная Хорватии немалого добилась за свое относительное короткое время существования, но в итоге пока что так ничего и не выиграла, в отличие от португальцев, греков, датчан или даже итальянцев, которые пропускают уже второй чемпионат мира кряду.

Поэтому Лука Модрич не хочет уходить из команды - он хочет поиграть еще и на Евро-2024, который, как он надеется, принесет триумф сборной, трижды выходившей в полуфинал чемпионата мира, но ни разу не блиставшей на чемпионате Европы. Поэтому, как сообщает ESPN, Луку Модриа мы еще увидим на одном большом турнире, тем более, что до чемпионата Европы уже не два, а полтора года.