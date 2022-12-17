Медведев: «Сегодня я за Ловрена»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о своих предпочтениях в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Сегодня я за Ловрена! За нашего капитана! Хотим ли мы продлевать с ним контракт? Все комментарии после матча», — приводит слова функционера сильнейшего коллектива Российской премьер-лиги издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ловрен провёл весь катарский мундиаль в основе хорватской национальной команды. Взять медали на втором турнире подряд «клетчатые» попытаются сегодня, 17 декабря. Соперниками вице-чемпионов российского чемпионата мира станут марокканцы.