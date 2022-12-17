Селюк – о болельщиках сборной Марокко: «По всей Европе чуть ли не восстания проходят»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о мотивации игроков национальной сборной Марокко и о её болельщиках.

Специалист поведал о том, что во время матчей сборной России пристально следил за тем, как каждый игрок команды исполняет гимн своей родной страны, и доволен увиденным не остался.

Футболисты сборной Марокко, по мнению агента же, напротив, заряжены в разы сильнее.

«После каждой их победы по всей Европе чуть ли не восстания проходят — настолько их болельщики страстно отмечают победы», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Поединок между командами Марокко и Хорватии начнётся сегодня в 18:00.