Гвардиол признан лучшим игроком матча Хорватии и Марокко

Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол признан лучшим игроком матча за третье место, в котором встретились команды Хорватии и Марокко. Балканцы одержали победу и взяли медали на втором чемпионате мира подряд – 2:1.

Напомним, что Гвардиол в этой встрече открыл счёт на седьмой минуте. Правда, почти сразу марокканцы восстановили паритет. Решающий гол мастерски оформил форвард хорватов Мислав Оршич.

Чемпионат мира в Катаре совсем скоро закончится, остался лишь один матч – финальный. За главный трофей поспорят команды Аргентины и Франции, игра пройдёт завтра в 18:00.