Маркизио: «Гвардиол – лучший защитник ЧМ-2022»

Бывший итальянский футболист Клаудио Маркизио впечатлён игрой центрального защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

20-летний представитель «РБ Лейпцига» открыл счёт в сегодняшнем матче за третье место против сборной Марокко, который хорваты выиграли со счётом 2:1.

«Хорватия провела отличный турнир, несмотря на нехватку сильного нападающего. Многие в этой команде выступили здорово, включая Модрича и Гвардиола, но если говорить о последнем, то именно он был лучшим защитником всего турнира. Он великолепно играл в каждом матче, кроме полуфинала против Аргентины, а сегодня ещё и забил гол», – приводит TMW слова Маркизио.