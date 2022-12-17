В сборной Хорватии рассказали о травмах перед игрой с Марокко

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поведал о кадровых проблемах в преддверии поединка против Марокко за бронзовые медали ЧМ-2022.

«Мы сыграем уже седьмой матч за месяц. Команда сильно истощена. У нас есть проблемы с травмами. Повреждения у Гвардиола, Юрановича и Брозовича. Посмотрим, какая ситуация будет непосредственной перед игрой. Все игроки хотят принять участие в последнем матче на мундиале, однако нам нужно все тщательно взвесить», - передает слова специалиста Index.

Матч за третье место Хорватия – Марокко пройдет 17 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.