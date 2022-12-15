Шалимов: «Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался после победы сборной Франции над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

«Марокко слишком много на этом чемпионат мира — они этого не заслужили. Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет. Если бы сборная Марокко вышла в финал, то это уже был бы не чемпионат мира», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Марокканцы сыграют в матче за третье место против Хорватии, встреча пройдет 17 ноября в 22:00 по мск. Финал турнира состоится 18 декабря, в нем сборная Франции встретится с Аргентиной, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск.