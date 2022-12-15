Широков считает, что сборная Марокко сыграла в свою силу

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил выступление сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Сборная Марокко сыграла в свою силу, но такого никто не ожидал. Из-за этого кажется, что прыгнули выше головы», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По словам эксперта, если исходить из того, что марокканцы стали первой африканской сборной, которая добралась до полуфинала мундиаля, то тогда можно говорить о том, что они превзошли себя.

Напомним, сборная Марокко проиграла Франции (0:2) в 1/2 финала чемпионата мира. В матче за 3-е место марокканцы сыграют с Хорватией (17 декабря).