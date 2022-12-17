Павленко признался, что хотел бы сыграть матч за бронзу на Евро – 2008

Бывший полузащитник сборной России Александр Павленко ответил на вопрос, стоит ли проводить матч за третье место на чемпионате мира.

«Думаю, матчи за третье место нужны. Понятно, что мотивация будет не такой, как у футболистов, которые играют в финале, но все равно она присутствует», — приводит слова Павленко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что бронзовая медаль является утешительным призом, а для молодых футболистов — это большой шаг в карьере. Экс-игрок признался, что хотел бы сыграть матч за третье место на чемпионате Европы – 2008 против сборной Турции.

Бронзовые медали чемпионата мира – 2022 разыграют между собой Хорватия и Марокко, встреча пройдет 17 декабря в 18:00 по мск.