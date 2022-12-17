Семшов не согласен, что ЧМ в Катаре — лучший в истории

Российский тренер Игорь Семшов отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава федерации заявил, что чемпионат мира в Катаре является лучшим в истории, ранее он говорил это про мундиаль в России.

«Когда проходил мундиаль в России, у нас все было организовано на достойном уровне. Тут можно еще поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, плюсом для Катара является то, что за один день можно было попасть сразу не несколько матчей, а в России из-за больших расстояний это было практически невозможно сделать.

Сегодня, 17 декабря, состоится матч за третье место чемпионата мира между сборными Хорватии и Марокко (в 18:00 по мск), а 18 декабря пройдет финал турнира, в котором сойдутся Аргентина и Франция (в 18:00 по мск).