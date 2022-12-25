Малафеев: «Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно»

Бывший голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что сборная России образца 2018 года была лучше по качеству игры, нежели сборная Марокко, которая сотворила сенсацию на чемпионате мира в Катаре в году текущем.

«Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. И ни один игрок из их состава не выпадал», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Сборная России в 2018 году остановилась на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти хорватам. Марокканцы в Катаре дошли до полуфинала, где проиграли французам, а в матче за третье место – сборной Хорватии.