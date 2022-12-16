Четыре игрока сборной Хорватии не тренировались перед матчем с Марокко

Четыре футболиста сборной Хорватии пропустили тренировку в преддверии поединка за третье место против Марокко на чемпионате мира – 2022.

Как информирует Index, не занимались с командой Деян Ловрен, Никола Влашич, Йосип Юранович и Марсело Брозович. Последние двое из-за травм вряд ли смогут помочь «клетчатым» в предстоящей встрече. Что касается Ловрена, то он получил дополнительный отдых, а Влашич приболел.

Матч между Хорватией и Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Эту встречу обслужит катарская бригада арбитров.