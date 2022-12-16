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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Четыре игрока сборной Хорватии не тренировались перед матчем с Марокко

16 Декабря 2022 • 20:23 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 20 ч. 18 мин.

Четыре футболиста сборной Хорватии пропустили тренировку в преддверии поединка за третье место против Марокко на чемпионате мира – 2022.

Как информирует Index, не занимались с командой Деян Ловрен, Никола Влашич, Йосип Юранович и Марсело Брозович. Последние двое из-за травм вряд ли смогут помочь «клетчатым» в предстоящей встрече. Что касается Ловрена, то он получил дополнительный отдых, а Влашич приболел.

Матч между Хорватией и Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Эту встречу обслужит катарская бригада арбитров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Марокко Деян Ловрен Марсело Брозович Никола Влашич Йосип Юранович
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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