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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой: «Думаю, не стоит жалеть Марокко, для них сказка закончилась»

15 Декабря 2022 • 15:46 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении команды Марокко на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, вчера, 14 декабря, марокканцы уступили Франции (0:2) в матче 1/2 финала турнира и теперь сразятся с Хорватией за третье место.

По мнению Мостового, сборная Марокко не должна была так далеко проходить, поэтому их поражение в полуфинале выглядит логичным. При этом эксперт отметил, что по ходу игры с Францией марокканцы создавали остроту и могли сравнять счёт.

«Думаю, не стоит жалеть Марокко. Мы же понимали, что Франция будет небольшим, но фаворитом. Так что для них сказка закончилась», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч за бронзовые медали между Хорватией и Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Александр Мостовой Сборная Марокко
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