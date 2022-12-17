Хорваты и марокканцы обменялись быстрыми голами

В эти минуты на чемпионате мира по футболу проходит матч за третье место. Сборная Марокко чаще владеет мячом, но заметно нервничает, что вылилось в курьезную ошибку голкипера Яссина Буну, который на ровном месте едва не забил в свои ворота. На седьмой минуте соперник, национальная команда Хорватии, повела в счете. Ловро Майер со штрафного навесил на Ивана Перишича, тот головой отыграл в центр штрафной, и Йошко Гвардиол в падении «рыбкой» пробил головой под перекладиной.

В ответной атаке также со стандарта соперник отыгрался, Ловро Майер не перехватил подачу, а неприкрытый Ашри Дари в упор головой переправил мяч в сетку. Счет 1:1.