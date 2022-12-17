Чухлов: «Марокко точно будет сражаться»

Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира 2022 года Хорватия – Марокко.

«Не знаю, как хорваты отнесутся к этому, но вот Марокко точно будет сражаться. Впервые в истории африканская команда может стать призером ЧМ», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, бронзовая медаль имеет определенное значение, ведь чемпионат мира проходит раз в четыре года. Чухлов считает, что на Евро отсутствует спортивный принцип, ведь там медали дают тем командам, которые проиграли в полуфинале турнира.

Хорватия встретится с Марокко сегодня, 17 декабря, начало матча запланировано на 18:00 по мск.