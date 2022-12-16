Самедов: «Вполне Марокко может забрать третье место у Хорватии»

Чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч за третье место чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Хорватии и Марокко.

«Вполне Марокко может забрать третье место у Хорватии. Тут 50 на 50», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Специалист считает, что каждый игрок и каждый член тренерского штаба марокканской команды отдаёт себе отчёт в том, что бронзовая медаль катарского соревнования будет великолепным результатом.

Однако эксперт не стал исключать и психологический фактор, ведь коллектив из Марокко мечтал сыграть в финальном поединке.