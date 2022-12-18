Ливакович – лучший на ЧМ-2022 по отражённым ударам

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович чаще всех на турнире совершал сэйвы.

27-летний представитель загребского «Динамо» вышел на первое место в рейтинге после полуфинала и матча за третье место, где хорваты уступили Аргентине (0:3) и обыграли Марокко (2:1) соответственно. На счету Ливаковича 25 отражённых ударов в семи поединках катарского мундиаля – на два больше, чем у Войцеха Щесны, долго удерживавшего лидерство. Впрочем, вратарь сборной Польши провёл на турнире всего четыре игры. Третье место занимает страж ворот Нидерландов Андрис Нопперт – 18 сэйвов в 5 матчах.

В финале ЧМ-2022 встретятся сборные Франции и Аргентины, и голкиперы этих команд – Уго Льорис и Эмилиано Мартинес – вряд ли изменят положение дел в верхней части рейтинга, поскольку на их счету 10 и 5 спасений соответственно.