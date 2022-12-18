Далич: «Модрич с нами надолго»

Главный тренер сборной Хорватии после успеха в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре высказался о продолжении карьеры Луки Модрича в сборной.

«Кто-то мог подумать, что это конец его карьеры в национальной сборной. Но это не так. Модрич с нами надолго. Он является нашим капитаном и лидером, я им очень доволен», - цитирует Далича Daily Mail.

Наставник хорватов добавил, что, несмотря на 37-летний возраст, Модрич играет на поле как молодой 25-летний футболист.

Накануне сборная Хорватии со счётом 2:1 обыграла сборную Марокко и взяла бронзу катарского мундиаля. Голы в составе «шашечных» - на счету Йошко Гвардиола и Мислава Оршича.