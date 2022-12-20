Бывший игрок сборной Марокко: «Чемпионат мира в России не сравнится с мундиалем, который устроил Катар»

Экс-полузащитник сборной Марокко Мустафа Хаджи сравнил чемпионат мира в Катаре с мундиалем, который четыре года назад проходил в России.

По мнению бывшего футболиста, уровень организации турнира в Катаре был гораздо выше, чем в России.

«Турнир в России не сравнится с тем, что устроил Катар — никогда не видел такую прекрасную организацию турнира», — приводит слова Хаджи «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря финальным матчем между Аргентиной и Францией, победу в котором одержала южноамериканская сборная (3:3, 4:2 — пен).

Команда Марокко, в свою очередь, сумела достичь наивысшего результата в своей истории, заняв четвёртое место. Отметим, что ранее ни одной африканской сборной не удавалось дойти до полуфинальной стадии мундиаля.