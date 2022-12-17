Бронза – Модричу: Хорватия обыграла Марокко и заняла третье место на ЧМ второй раз в истории

Как и на предыдущем чемпионате мира, в матче за третье место встретились две команды, уже игравшие между собой на групповом этапе.

На мундиале 2018 года Бельгия обыграла Англию и в группе, и в матче за третье место. На чемпионате мира-2022 Хорватия и Марокко сыграли друг с другом вничью без голов на групповом этапе, а потом сошлись в утешительном поединке за бронзовые медали. Интересно, перед началом турнира кто-то мог чисто теоретически предсказать такую пару в предфинальном матче? В хорватов особо не верили, даже несмотря на их второе место в 2018 году, упирая на то, что у них возрастной состав. Что уж тогда говорить о марокканцах, которые раньше лишь раз достигали стадии 1/8 финала, и произошло это в далёком 1986 году?

Сборная Хорватии на нынешнем чемпионате мира до матча за третье место выиграла в основное (плюс дополнительное) время только одну встречу из шести. «Шахматные» брали своё за счёт организованной структуры игры и умения чётко проводить серии пенальти, пока не наткнулись в полуфинале на Аргентину. А сенсационная сборная Марокко, прежде чем вылететь от Франции, успела устроить взбучку Бельгии, Испании и Португалии.

Начало отчётного матча скучать не заставило. Хорваты пошли вперёд с давлением, и это отразилось на Яссине Буну, который в одном случае так выбил мяч за лицевую, что едва не загнал его в свои ворота. Но в его ворота вскоре прилетело от Гвардиола. Майер отдал со штрафного на левый полуфланг Перешичу, тот навесил, и Гвардиол красиво в падении отправил мяч головой в левый угол (1:0).

Кажется, то была домашняя заготовка «шашечных». А вот что случилось через пять минут? Нечто подобное в противоположной части поля. Майер на сей раз неудачно для своей команды поучаствовал в штрафном ударе соперника. Зиеш выполнил подачу справа, Майер исполнил головой свечку в район вратарской, и там Ашраф Дари вторым этажом переиграл Ливаковича (1:1).

Вслед за обменом «стандартными» голами вперёд понеслись хорваты. Оршич со Станишичем пробовали забить издали, однако мяч летел мимо. На восемнадцатой минуте Крамарич откликнулся на навес с левого края и головой переместил сферу в руки Буну. Ещё немного времени спустя Модрич на подступах к штрафной катнул мяч себе влево и приложился низом, а после рикошета от Дари вратарь Буну не смог поймать мяч сразу, но избежал добивания.

В районе получаса игры заактивничали «атласские львы». Хакими здорово пронёсся по правому флангу, только вот, подавая, не вложил мяч в голову Эн-Несири. Спустя несколько минут Эн-Несири после углового то ли пробил головой, то ли сделал скидку, и мяч покинул пределы поля. А в конце тайма взяли да и вернули себе минимальное преимущество в счёте хорваты. Не первый и не второй раз они применили дальний удар, и Оршич поразил цель с рикошетом от правой штанги (2:1).

В начале второго тайма хорваты сохраняли приверженность атакующим порывам, тот же Оршич попал в сетку с внешней стороны после рикошета от Эль-Ямика. Потом игра обрела вязкость, а вновь интересные события стали происходить после 70-й минуты. Гвардиол упал в чужой штрафной, и арбитр даже не посмотрел ВАР, хотя в телеповторе показали, что Амрабат ударил его по ноге сзади.

В ответной марокканской атаке Эн-Несири не справился с Ливаковичем на правом углу вратарской. Команда Валида Реграги тоже пыталась претендовать на пенальти по итогам контакта Петковича и Хакими и не дождалась положительных решений в свой адрес. На 84-й минуте судья показал жёлтую карточку Амалле за выставленный локоть, чем «атласские львы» остались очень недовольны. Их нервы были на пределе, ведь они проигрывали, и ещё из-за травм были заменены Дари и Эль-Ямик.

На 87-й минуте Крамарич простил соперников, покатив мяч мимо дальнего угла из зоны левого инсайда. Сборная Марокко так и не смогла сравнять счёт, чтобы перевести игру в дополнительное время. На последней (шестой) компенсированной минуте Эн-Несири ударил головой чуть выше перекладины. Хорватия заняла третье место на чемпионате мира второй раз в истории (после 1998 года) и второй раз подряд не осталась на мундиале без медалей (в 2018 году у неё было серебро). Ну а четвёртое место Марокко всё равно стало лучшим достижением африканских команд в истории чемпионатов мира.

Кирилл Иванцов