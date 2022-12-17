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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бронза – Модричу: Хорватия обыграла Марокко и заняла третье место на ЧМ второй раз в истории

17 Декабря 2022 • 19:55 Комментировать (11)
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Как и на предыдущем чемпионате мира, в матче за третье место встретились две команды, уже игравшие между собой на групповом этапе.

Протокол игры  
Хорватия2:1Марокко
(1:0) Гвардиол Йошко7'  
  9'Дари Ашраф (1:1)
(2:1) Оршич Мислав42'  
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипШутало ЙосипГвардиол ЙошкоПеришич ИванМодрич ЛукаКовачич МатеоМайер Ловро 66' (Пашалич Марио ( 66') Крамарич Андрей 62' (Влашич Никола ( 62') Оршич МиславЛивайя Марко 66' (Петкович Бруно ( 66')
Запасные: Соса БорнаБудимир АнтеВида ДомагойГрбич ИвоЛоврен ДеянСучич ЛукаБрозович МарселоБаришич БорнаЮранович ЙосипЭрлич МартинЯкич КристиянИвушич Ивица
Буну ЯссинХакими АшрафЭль-Ямик Джавад 68' (Амалла Селим ( 68'  84') Дари Ашраф 64' (Банун Бадр ( 64') Аттият-Аллах ЯхьяЭль-Ханнус Билаль 56' (Унаи Аззедин ( 56'  69') Амрабат СофьянСабири Абдельхамид 46' (Шаир Ильяс ( 46') Зиеш ХакимЭн-Несири ЮссефБуфаль Софиан 64' (Зарури Анасс ( 64')
Запасные: Абухляль ЗакарияХеддира ВалидМунир МохандАгер НаифХамдалла АбдерразакТагнаути РедаДжабране ЯхьяЭззалзули АбдеСаисс Ромен
17 декабря. Стадион "Халифа Интернейшнл".

На мундиале 2018 года Бельгия обыграла Англию и в группе, и в матче за третье место. На чемпионате мира-2022 Хорватия и Марокко сыграли друг с другом вничью без голов на групповом этапе, а потом сошлись в утешительном поединке за бронзовые медали. Интересно, перед началом турнира кто-то мог чисто теоретически предсказать такую пару в предфинальном матче? В хорватов особо не верили, даже несмотря на их второе место в 2018 году, упирая на то, что у них возрастной состав. Что уж тогда говорить о марокканцах, которые раньше лишь раз достигали стадии 1/8 финала, и произошло это в далёком 1986 году?

Сборная Хорватии на нынешнем чемпионате мира до матча за третье место выиграла в основное (плюс дополнительное) время только одну встречу из шести. «Шахматные» брали своё за счёт организованной структуры игры и умения чётко проводить серии пенальти, пока не наткнулись в полуфинале на Аргентину. А сенсационная сборная Марокко, прежде чем вылететь от Франции, успела устроить взбучку Бельгии, Испании и Португалии.

Начало отчётного матча скучать не заставило. Хорваты пошли вперёд с давлением, и это отразилось на Яссине Буну, который в одном случае так выбил мяч за лицевую, что едва не загнал его в свои ворота. Но в его ворота вскоре прилетело от Гвардиола. Майер отдал со штрафного на левый полуфланг Перешичу, тот навесил, и Гвардиол красиво в падении отправил мяч головой в левый угол (1:0).

Кажется, то была домашняя заготовка «шашечных». А вот что случилось через пять минут? Нечто подобное в противоположной части поля. Майер на сей раз неудачно для своей команды поучаствовал в штрафном ударе соперника. Зиеш выполнил подачу справа, Майер исполнил головой свечку в район вратарской, и там Ашраф Дари вторым этажом переиграл Ливаковича (1:1).

Вслед за обменом «стандартными» голами вперёд понеслись хорваты. Оршич со Станишичем пробовали забить издали, однако мяч летел мимо. На восемнадцатой минуте Крамарич откликнулся на навес с левого края и головой переместил сферу в руки Буну. Ещё немного времени спустя Модрич на подступах к штрафной катнул мяч себе влево и приложился низом, а после рикошета от Дари вратарь Буну не смог поймать мяч сразу, но избежал добивания.

В районе получаса игры заактивничали «атласские львы». Хакими здорово пронёсся по правому флангу, только вот, подавая, не вложил мяч в голову Эн-Несири. Спустя несколько минут Эн-Несири после углового то ли пробил головой, то ли сделал скидку, и мяч покинул пределы поля. А в конце тайма взяли да и вернули себе минимальное преимущество в счёте хорваты. Не первый и не второй раз они применили дальний удар, и Оршич поразил цель с рикошетом от правой штанги (2:1).

В начале второго тайма хорваты сохраняли приверженность атакующим порывам, тот же Оршич попал в сетку с внешней стороны после рикошета от Эль-Ямика. Потом игра обрела вязкость, а вновь интересные события стали происходить после 70-й минуты. Гвардиол упал в чужой штрафной, и арбитр даже не посмотрел ВАР, хотя в телеповторе показали, что Амрабат ударил его по ноге сзади.

В ответной марокканской атаке Эн-Несири не справился с Ливаковичем на правом углу вратарской. Команда Валида Реграги тоже пыталась претендовать на пенальти по итогам контакта Петковича и Хакими и не дождалась положительных решений в свой адрес. На 84-й минуте судья показал жёлтую карточку Амалле за выставленный локоть, чем «атласские львы» остались очень недовольны. Их нервы были на пределе, ведь они проигрывали, и ещё из-за травм были заменены Дари и Эль-Ямик.

На 87-й минуте Крамарич простил соперников, покатив мяч мимо дальнего угла из зоны левого инсайда. Сборная Марокко так и не смогла сравнять счёт, чтобы перевести игру в дополнительное время. На последней (шестой) компенсированной минуте Эн-Несири ударил головой чуть выше перекладины. Хорватия заняла третье место на чемпионате мира второй раз в истории (после 1998 года) и второй раз подряд не осталась на мундиале без медалей (в 2018 году у неё было серебро). Ну а четвёртое место Марокко всё равно стало лучшим достижением африканских команд в истории чемпионатов мира.

Кирилл Иванцов

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Чемпионат Мира Сборная Хорватии Чм-2022 Сборная Марокко
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
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Viva Barcelona
17 Декабря 2022 в 20:25
Рад за хорватов👍🇭🇷Я и так симпатизировал Хорватии, а тут еще марокканцы " помогли" в этом своим некрасивым поведением а-ля Португалия( даже формы похожи), Бразилия и другие латиносы. Проигрывать тоже нужно уметь достойно. А хорватов с бронзой, молодцы, второй раз подряд на Мундиалях попадают в призеры.
только не мясо
17 Декабря 2022 в 20:23
Ни за кого не болел - просто смотрел футбол. Хорватов с победой и 3-м местом.
SpsGod
17 Декабря 2022 в 20:19
Молодцы хорваты, что-то марокканцы испортили впечатления о себе в этом матче, много нытья и жалоб.

Пенальти на Гвардиоле был 100%. Этот момент схож с моментом Ришарлисона, когда тому пнули по подошве и тот упал красиво, потому что мог - ведь удар по ноге был.
Тут так же, Гвардиол упал красиво конечно, но удар по ноге был 100%.
Вот и субъективщина, разные рефери дают разные вердикты.

Надеюсь финал будет без пенальти.
Я из тех, кто считает, что в пользу Аргентине дарят сомнительные пенальти и особенно удивляет, что даже Месси включает актера как в матче с Польшей.
CELTIC FROST
17 Декабря 2022 в 20:06
Все по делу. разве что счет мог быть где-то 4:2) Марокканцы же 2-мя последними матчами (поведением в них) испортили о себе все впечатление. Проигрывать тоже надо уметь. а не заниматься сознательными провокациями. Тем более. что самый явный пеналь не дали у их ворот. Прямо-таки какая-то дурная копия Атлетико. хотя играть. безусловно. умеют. Даже в итоге хорошо. что остались без медалей...
NOBODY
17 Декабря 2022 в 20:08
правильно пишешь, сначала создали себе приятную репу - игрой, а потом поведением - низвергли, что многие стали болеть за хорватов лишь бы не за Ммарокко ))
ОдмЫн
17 Декабря 2022 в 20:01
каким же слепым надо быть, чтоб не поставить пенку на Гвардиоле ? Пенка чистая была, а судьишкО даже к ВАР не обратился. Был бы карлик, пенок поставили бы сразу целых три !!!
NOBODY
17 Декабря 2022 в 20:01
может установка была - не слишком обижать мароканцев ))
ингерман
17 Декабря 2022 в 20:00
ай у прынцыпе хорвы за щет опыта полючшее были в отчетном маче.. магрибцам не хватило того самого опыца и хладнакровья.. впрочем они нашумели в этом чемпе побольше хорватов а патаму заслужили почетную грамоту и бесплацную путевку... А-ха-ха-ха! )))
NOBODY
17 Декабря 2022 в 19:58
ну молодцы, что ж ))) Хорватия была лучше, более того с каждым последующим матчем мароканцы к приятному впечатлению от игры добавляют необузданность, грубость и агрессивность - я думал, судье прилетит в конце матча )))) всей командой обложили, толкали даже....Хорватам тоже спорный с их точки зрения пеналь поставили в матче с Арг - те тоже спорили, но такого поведения все равно не было....
NOBODY
17 Декабря 2022 в 19:59
причем гол мароканцам подарили...хорваты))) такого паса головой даже свои не отдадут )))
ОдмЫн
17 Декабря 2022 в 19:57
Заслужили !
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