Гвардиол стал самым молодым хорватом, забивавшим на мундиалях

Восходящая хорватская звезда Йошко Гвардиол стал самым молодым хорватом, когда-либо забивавшим за «шашечных» на мировых первенствах. Центральному защитнику всего 20 лет и 328 дней, сообщает Opta.

Так, Гвардиол побил достижение своего соотечественника Ивицы Олича. Экс-форвард ЦСКА забил за хорватов на чемпионате мира, когда ему было 22 года и 267 дней.

Прямо сейчас хорваты сражаются с марокканцами за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре. К концу первого получаса жаркого матча на табло равенство - 1:1. Следите за самыми интересными моментами встречи в текстовой трансляции от Liveresult.ru.