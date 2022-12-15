Мостовой уверен, что сборной Марокко по силам выиграть бронзовые медали чемпионата мира

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы команды Марокко выиграть бронзовые медали чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в субботу, 17 декабря, африканская сборная в матче за третье место померится силами с Хорватией. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

По мнению Мостового, у марокканцев есть все шансы выиграть предстоящий матч.

«Если эта команда играла на равных с французами, почему не сможет с хорватами? Другое дело, что силёнки уже заканчиваются», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале текущего турнира сборная Марокко проиграла Франции (0:2), а Хорватия уступила Аргентине (0:3). Очное противостояние этих команд на групповом этапе завершилось вничью (0:0).