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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев: «Главный тренер сборной Марокко делал правильно, заявляя о намерении выиграть чемпионат мира»

15 Декабря 2022 • 11:31 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
окончен

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выступлении сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, вчера, 14 декабря, африканская команда уступила Франции (0:2) в полуфинальном матче. В субботу, 17 декабря, подопечные Валида Реграги встретятся со сборной Хорватии в игре за третье место. Начало — в 18:00 по московскому времени.

По мнению Газзаева, наставник марокканцев делал правильно, заявляя о желании выиграть мундиаль. Ведь, таким образом, он подбадривал своих подопечных, многие из которых смогли стать настоящим открытием турнира.

«На нынешнем мундиале мы увидели настоящую команду! Надо отметить главного тренера сборной Марокко, который сплотил, мотивировал и стимулировал коллектив», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что выход Марокко в полуфинал стал наивысшим достижением для африканских сборных в истории чемпионатов мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Сборная Марокко Валид Реграги
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