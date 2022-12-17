Кобелев: «В футболе сейчас наблюдается стагнация, как когда-то в шахматах»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о футболе, который демонстрируют сборные на чемпионате мира в Катаре.

По мнению специалиста, текущий мундиаль показал, что сейчас мировой футбол переживает стагнацию, так как команды стали действовать слишком предсказуемо.

«Все знают, кто как будет играть. Параллели можно провести с шахматами. За играми лучших гроссмейстеров раньше наблюдал весь мир. Потом люди поняли: они знают все ходы, и наступил определённый тупик», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Также Кобелев отметил, что самый качественный футбол можно увидеть в Лиге чемпионов.

Напомним, что чемпионат мира завершится завтра, 18 декабря, финальным матчем между Аргентиной и Францией. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.