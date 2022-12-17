Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия 2
Марокко Марокко 1
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Европейцы брали бронзовые медали на последних 11 чемпионатах мира

17 Декабря 2022 • 20:13 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Сборная Хорватии продлила удивительное достижение команд из Старого света. Ведь на последних 11 чемпионатах мира бронзовые медали неизменно брали команды из Европы.

Последним бронзовым призёром мундиалей не из Европы становилась сборная Бразилии в 1978 году.

Накануне сборная Хорватии обыграла команду-сенсацию катарского чемпионата мира – сборную Марокко – 2:1. Решающий гол-красавец забил форвард «шашечных» и загребского «Динамо» Мислав Оршич.

Отметим, что четыре года назад в России хорваты взяли серебро турнира. Этой балканской команде удаётся брать медали мировых первенств два турнира кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2
1
2.45 3.35 3.10
Видео
18.12.22 в 18:00
Аргентина Аргентина
Франция Франция
2.80 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Декабря
20:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хакими стал лидером ЧМ-2022 по количеству отборов
20:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сунесс рассказал, в чём Месси лучше Мбаппе
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У Хорватии – всего два поражения в 14 матчах двух последних чемпионатов мира
20:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Европейцы брали бронзовые медали на последних 11 чемпионатах мира
20:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич и Перишич сыграли в стартовом составе сборной Хорватии во всех 17 матчах на последних трех ЧМ
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик ответил на вопрос о будущем Нойера и Мюллера в сборной Германии
20:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лам: «Заметно, что футбол в Марокко — национальный вид спорта» 1
19:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ» 3
19:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «В финале буду болеть исключительно за Месси»
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федерация футбола Франции обсудит новое соглашение с Дешамом в январе 1
19:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Венгер: «Еще никогда на Месси не оказывалось такого давления»
19:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: Инфантино сказал, что ЧМ в Катаре - лучший в истории, но на следующем турнире он скажет то же самое
18:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сезар: «Думаю, Алиссон провёл хороший чемпионат мира»
18:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Перишич участвовал в 11 голах своей команды на последних трёх чемпионатах мира
18:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Романо: «ПСЖ» в ближайшие недели предложит Месси новый контракт»
Все новости
Рекомендуем