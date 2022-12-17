Европейцы брали бронзовые медали на последних 11 чемпионатах мира

Сборная Хорватии продлила удивительное достижение команд из Старого света. Ведь на последних 11 чемпионатах мира бронзовые медали неизменно брали команды из Европы.

Последним бронзовым призёром мундиалей не из Европы становилась сборная Бразилии в 1978 году.

Накануне сборная Хорватии обыграла команду-сенсацию катарского чемпионата мира – сборную Марокко – 2:1. Решающий гол-красавец забил форвард «шашечных» и загребского «Динамо» Мислав Оршич.

Отметим, что четыре года назад в России хорваты взяли серебро турнира. Этой балканской команде удаётся брать медали мировых первенств два турнира кряду.