Шунин сравнил себя с Буну

Голкипер сборной России и лидер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал игру марокканского голкипера Яссина Буну на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Буну показался мне очень высоким, я даже погуглил его рост. Оказалось, я чуть выше. Но кажется, что в воротах он настолько большой, что сложно в него не попасть», - цитирует Шунина Sport24.ru.

Шунин отметил и стиль, в котором играет Буну – это «высокая» игра, ведь порой он выбирается за линию штрафной, подстраховывая защитников своей команды. А ещё Буну отлично играет ногами, добавил «динамовец».

Яссин Буну – голкипер испанской «Севильи», ему 31 год. На мундиале в Катаре он вышел на поле в шести матчах, в трёх из них сохранил ворота сухими, а всего на турнире пропустил пять раз.