Бывший игрок сборной Марокко: «У Амрабата огромные яйца»

Бывший футболист сборной Марокко Мустафа Хаджи поделился мнением об игре полузащитника национальной команды Софьяна Амрабата на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, на прошедшем мундиале африканская сборная заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу Хорватии (1:2). Сам Амрабат провёл все семь встреч своей команды в стартовом составе.

Хаджи признался, что своей игрой на чемпионате мира 26-летний хавбек произвёл на него огромное впечатление.

«У этого парня огромные яйца: он борется за каждый мяч, отрабатывает и впереди, и сзади, выполняя гигантский объём работы», — приводит слова Хаджи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Амрабату проявляет «Ливерпуль». В настоящий момент марокканец представляет итальянскую «Фиорентину». Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.