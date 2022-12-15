Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Бавария» даже не начинала переговоров по трансферу Ливаковича

15 Декабря 2022 • 13:35 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
1 2.45 X 3.45 2 3.05
17.12 18:00

Мюнхенская «Бавария» не начинала переговоров по трансферу голкипера загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что руководство немецкого клуба даже не разговаривало с агентами футболиста.

Если верить источнику, в данный момент приоритетным вариантом для «Баварии» на замену Нойеру является Александр Нюбель, которого нужно отозвать из аренды в «Монако». Мюнхенцы сейчас ведут переговоры с «монегасками» по поводу компенсации, но при этом французам нужно сперва найти замену голкиперу.

Напомним, основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу во время отпуска, поэтому команда Юлиана Нагельсманна больше не сможет рассчитывать на него в этом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Хорватии Динамо Загреб Доминик Ливакович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
15:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин заявил, что ему не жалко сборную Марокко после поражения от Франции
15:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дасаев: «Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира»
15:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Варан: «В финале чемпионата мира не будет никакого фаворита»
14:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» прошлой зимой могла подписать Альвареса, но в итоге выбрала Обамеянга
14:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси и Мбаппе лидируют в топ-10 лучших игроков чемпионата мира
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселоне» предложили подписать Рабио на правах свободного агента
14:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать бутсы Месси» 3
14:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фердинанд: «Тчуамени показал, почему играет за «Реал» Мадрид»
14:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой уверен, что сборной Марокко по силам выиграть бронзовые медали чемпионата мира
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лещенко: «В финале чемпионата мира у Аргентины всё будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна»
13:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема не приедет на финал чемпионата мира
13:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария» даже не начинала переговоров по трансферу Ливаковича
13:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин считает, что Хорватия одолеет Марокко в матче за третье место
12:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос: «Думаю, судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии»
12:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бушманов: «Рад, что финал чемпионата мира оказался именно таким»
Все новости
Рекомендуем