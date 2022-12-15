«Бавария» даже не начинала переговоров по трансферу Ливаковича

Мюнхенская «Бавария» не начинала переговоров по трансферу голкипера загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что руководство немецкого клуба даже не разговаривало с агентами футболиста.

Если верить источнику, в данный момент приоритетным вариантом для «Баварии» на замену Нойеру является Александр Нюбель, которого нужно отозвать из аренды в «Монако». Мюнхенцы сейчас ведут переговоры с «монегасками» по поводу компенсации, но при этом французам нужно сперва найти замену голкиперу.

Напомним, основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу во время отпуска, поэтому команда Юлиана Нагельсманна больше не сможет рассчитывать на него в этом сезоне.