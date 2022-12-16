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«Аякс» может вернуться за Зиешем, но игрока также хочет клуб из АПЛ

16 Декабря 2022 • 16:13 Комментировать
Хорватия
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Марокко
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17.12 18:00

Амстердамский «Аякс» хочет вернуть в команду своего бывшего полузащитника Хакима Зиеша, который с лета 2020 года выступает за лондонский «Челси». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, после неудачной попытки вернуть марокканца на «Йохан Кройф Арену» этим летом, «Аякс» может возобновить переговоры по трансферу в январе.

При этом источник также сообщает, что на Зиеша есть ещё один претендент, который выступает в Английской премьер-лиге. Речь идёт о «Ньюкасле», который в данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Напомним, Зиеш недавно вернулся в сборную Марокко и помог команде дойти до полуфинала чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Аякс Сборная Марокко Хаким Зиеш
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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