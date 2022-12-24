Халилходжич заявил, что никогда не простит марокканскую федерацию футбола

Бывший главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич заявил, что никогда не забудет обиду к федерации футбола Марокко.

«Не забуду об этом и не прощу их», - цитирует тренера L'Equipe. Халилходжич пояснил, что мундиаль в Катаре должен был быть его последним крупным турниром перед прощанием с тренерской карьерой.

По иронии судьбы, напомним, Халилходжича уволили из сборной Марокко за несколько месяцев до начала чемпионата мира в Катаре. А возглавивший марокканцев Валид Реграги стал творцом главной сенсации на чемпионате мира и занял со своей сборной четвёртое место. Увольнение произошло по решению марокканской федерации футбола, так как у них и у тренера были разные взгляды на подготовку команды к мундиалю.