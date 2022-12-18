Кучаев не удивлён, что хорваты взяли бронзу чемпионата мира

Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не удивлён достижению сборной Хорватии, которая вечером 17 декабря взяла бронзовые медали катарского мундиаля, обыграв марокканскую сборную.

«Я не сильно удивлён, сборная у них хорошая. А Модрич – лучший полузащитник мира», - цитирует Кучаева Metaratings.

Кстати, ранее 37-летний Лука Модрич заявил, что не планирует уходить из своей национальной сборной после бронзовых медалей, взятых в Катаре. Ведь впереди, по словам хорватского ветерана, новый вызов в Лиге наций УЕФА.

Сборная Хорватии, отметим, взяла медали чемпионата мира по футболу второй раз подряд. В России хорваты стали обладателями серебряных наград.