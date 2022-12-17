Наставник Марокко Реграги: «У игроков было мало времени на восстановление»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, что думает о проигранном матче за третье место и выступлении на чемпионате мира в целом.

В битве за «бронзу» марокканцы уступили сборной Хорватии – 1:2.

«Очень неприятно проигрывать второй матч подряд, но игроки сделали всё возможное. Это было очень тяжело физически. У команды практически не было времени на восстановление после полуфинала. Мы хотели выиграть ради наших болельщиков, однако мы в любом случае вошли в четвёрку лучших сборных мира, чем можем гордиться. Надеюсь, через четыре года сборная Марокко станет ещё сильнее», – заявил в послематчевом интервью Реграги.