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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Наставник Марокко Реграги: «У игроков было мало времени на восстановление»

17 Декабря 2022 • 21:16 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, что думает о проигранном матче за третье место и выступлении на чемпионате мира в целом.

В битве за «бронзу» марокканцы уступили сборной Хорватии – 1:2.

«Очень неприятно проигрывать второй матч подряд, но игроки сделали всё возможное. Это было очень тяжело физически. У команды практически не было времени на восстановление после полуфинала. Мы хотели выиграть ради наших болельщиков, однако мы в любом случае вошли в четвёрку лучших сборных мира, чем можем гордиться. Надеюсь, через четыре года сборная Марокко станет ещё сильнее», – заявил в послематчевом интервью Реграги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Валид Реграги
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