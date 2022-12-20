Кечинов назвал Испанию главным разочарованием чемпионата мира в Катаре

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал сборные, которые его удивили и разочаровали на чемпионате мира в Катаре. Напомним, турнир завершился победой сборной Аргентины, обыгравшей в финале Францию (3:3, 4:2 — пен).

По словам Кечинова, сильнее всех его удивила команда Марокко, дошедшая до полуфинала мундиаля. А разочаровала — Испания, вылетевшая от африканской сборной на стадии 1/8 финала.

«Главным разочарованием стала Испания, потому что после их старта они считались претендентами на золото. Но не получилось пройти марокканцев», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Отметим, что выход сборной Марокко в полуфинал стал наивысшим достижением африканских команд на чемпионатах мира. Испанцы же не могут преодолеть стадию 1/8 финала уже на втором мундиале кряду.