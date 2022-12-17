Гвардиол: «Посвящаю победу своим родителям»

Лучший игрок матча за третье место на чемпионате мира в Катаре Йошко Гвардиол поделился впечатлениями от победы своей команды. Хорваты, напомним, со счётом 2:1 обыграли марокканцев и взяли бронзовые медали текущего мундиаля.

«Посвящаю победу своим родителям. Ведь если б не они, то и меня бы тут не было. С нетерпением жду возвращения в Загреб, чтобы вместе с нашими семьями мы могли отметить эту победу», - цитирует Гвардиола Index.

Автор первого гола в сегодняшней встрече добавил, что четыре года назад прекрасно следил за чемпионатом мира и видел, как тяжело даётся каждая победа на мировом первенстве.

Маленькая балканская страна стала призёром мундиаля во второй раз подряд. Четыре года назад в России хорваты взяли серебряные медали, проиграв французам – 2:4.