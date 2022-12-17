Ловрен: «Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен сообщил, что, скорее всего, провёл свой последний в карьере чемпионат мира по футболу.

«Для меня это, скорее всего, последний чемпионат мира. Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец», - цитирует игрока «Чемпионат».

Ловрен отметил, что продолжит выступать за сборную Хорватии впредь, но вряд ли доиграет до следующего мундиаля. Турнир пройдёт в 2026 году в Канаде, США и Мексике.

Сейчас хорватскому защитнику 33 года. Он играет в России за петербургский «Зенит», игроком которого является уже третий год. До этого Ловрен выступал на чемпионатах мира по футболу 2014 года в Бразилии и 2018 года в России.