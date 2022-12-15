​Крамарич: «Меня не удивляют результаты Марокко»

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался насчёт сборной Марокко.

Хорваты и марокканцы в субботу сыграют в матче за третье место на чемпионате мира – 2022. Команды уже пересекались на групповой стадии, и тогда игра завершилась вничью со счётом 0:0.

«Меня не удивляют результаты Марокко. После нашего первого матча можно было сказать, что у них хорошая команда. Они играют очень строго, у них хорошая организация, они прекрасно обороняются. И у них в составе много талантливых игроков», - высказался Крамарич, чьи слова приводит 24sata.

Матч сборных Хорватии и Марокко стартует 17 декабря в 18:00 по московскому времени.