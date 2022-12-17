Роналдиньо: «У Франции слишком сильное поколение»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, в чем, по его мнению, секрет успеха французской национальной команды, которая вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд.

«Почему Франция так успешна на чемпионате мира? У вас слишком сильное поколение с тренером, который привык побеждать. Я люблю Дидье Дешама, он очень крутой. Дидье был очень хорошим игроком, отлично разбирается в футболе. Кроме того, он замечательный человек. Мне нравится, как играет его команда», — передает слова Роналдиньо издание L’Equipe.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.